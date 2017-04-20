На Южном Урале задержан бывший высокопоставленный чиновник

Публикации за 20.04.17

Бывший замглавы Чебаркуля Олег Соловьев задержан.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР, Олег Соловьев обвиняется в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, чиновник в 2016 году получил взятку в виде услуг имущественного характера от местного предпринимателя в сумме более 100 тысяч рублей, который предоставил ему квартиру в Чебаркуле для проживания. За это вице-мэр содействовал последнему в заключении муниципальных контрактов по благоустройству, создавая препятствия для участия в конкурсах других предпринимателей. Также, в 2016 году другой предприниматель оплатил за чиновника административный штраф в сумме 15 тысяч рублей за нарушения им финансовой дисциплины, за что Соловьев способствовал ему в заключении муниципальных контрактов без проведения конкурсов.

Напомним, Олег Соловьев подал в отставку с поста вице-мэра в октябре прошлого года после того, как прокуратура направила в администрацию Чебаркуля требование снять его с должности из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Чиновник не указала в отчете о доходах сведения о наличии у него акций в акционерном обществе, о наличии недвижимого имущества в пользовании, а также о наличии банковских счетов у своей супруги.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.04.17

Южноуральский город возглавил топ-менеджер «тонущего» предприятия. / 20 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: не надо нам помогать, нам и без вас плохо. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»