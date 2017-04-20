Челябинскую область накрыл смог

Публикации за 20.04.17

В шести городах Южного Урала объявлены неблагоприятные метеоусловия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, больше других повезло жителям Сатки и Магнитогорска. Здесь условиях, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия) продлятся до 14:00 четверга, 20 апреля.

В Челябинске, Коркино, Троицке и Карабаше НМУ продлятся до 19:00 нынешнего дня. Причем если в первых трех городах им присвоена первая степень опасности, то в Карабаше с 11:00 действует предупреждение о НМУ второй степени опасности.

Министерство экологии Челябинской области рекомендовало муниципальным образованиям организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Челябинск, Виктор Елисеев

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