ТРК «Горки» в Челябинске оцепили спецслужбы, из здания эвакуировали людей

Публикации за 20.04.17

В Челябинске из здания торгово-развлекательного комплекса «Горки» экстренно эвакуировали людей. К самому торговому комплексу стянулись сотрудники спецслужб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции, медицинских служб и кинологи. Территория оцеплена – повсюду растянуты ограничительные ленты.

По предварительной информации, неизвестный принес на стойку администратора торгового комплекса фонарик. Челябинская полиция обещает в скором времени поделиться официальной информацией, отмечает «Телефакт».

Стоит напомнить, что в 6 апреля этого года в Ростове-на-Дону прогремел взрыв, во время которого пострадал мужчина, подобравший валявшийся на земле фонарик. У мужчины оторвало кисть правой руки и три пальца на левой руке, также он получил многочисленные осколочные ранения.

Челябинск, Олег Кирьянов

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