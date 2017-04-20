В администрации Миасса снова обыски

В мэрию Миасса вновь пришли силовики.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время представители силовых ведомств проводят в канцелярии мэрии выемку документов, касающихся ремонта городских дорог, в частности, срезки асфальта в 2016 году.
Напомним, в прошлом году в Миассе прошли мероприятия по срезке асфальта, профинансированные за счет муниципальных предприятий. Областная прокуратура потребовала признать контракты на организацию этих работ незаконными, так как они были заключены с многочисленными нарушениями. Среди них: завышение цены и заключение контрактов, минуя процедуру торгов. Ущерб, нанесенный бюджету города, оценили в 1,4 миллиона рублей.
Следует отметить, что сегодня же около 10:00 был задержан известный в Миассе предприниматель Владимир Мурашкин. По данным Miass.live, бизнесмена в городе причисляют ОПГ «Турбазовские», лидеры которой Чащин и Фаизов в настоящее время отбывают наказание по обвинению в заказных убийствах. Местные СМИ достаточно часто связывали имя бизнесмена с нынешним мэром Геннадием Васьковым. Так, он фигурирует в той же истории со срезкой асфальта.
Напомним, ранее правоохранители наведались в мэрию Миасса 18 апреля, произведя в кабинете главы города выемку документов, касающихся земельных контрактов.
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