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Публикации за 20.04.17

Южноуральцы первыми увековечат имя Евгения Евтушенко на уличных табличках

Южноуральцы первыми увековечат имя Евгения Евтушенко на уличных табличках

Магнитогорск станет первым городом, где улицу назовут в честь поэта Евгения Евтушенко.

Как передает корреспондент РИА , депутаты городского собрания Магнитогорска внесли в повестку дня ближайшего заседания вопрос о наименовании объектов улично-дорожной инфраструктуры. Одну из улиц предложили назвать именем поэта Евгения Евтушенко.

Имя известного поэта-«шестидесятника» появится на табличках домов в зоне частной застройки поселка «Западный», от бульвара Юности до улицы Гагарина, пишет «Верстов.Инфо». Будущая улица Евгения Евтушенко расположена почти параллельно улице Людмилы Татьяничевой. Здесь же, неподалеку, расположены улицы других магнитогорских поэтов – Михаила Люгарина и Нины Кондратковской.

Вопрос о присвоении названий новым улицам депутаты решат на очередном заседании собрания, назначенном на 25 апреля. Кроме улицы Евгения Евтушенко в поселке Западный должны появиться улицы Счастливая, Веселая, Дивная и Семейная.

Напомним, Евгений Евтушенко скончался 1 апреля в Талсе (США), где жил постоянно с 1991 года, иногда приезжая в Россию. После этого во многих городах России заявили о намерении увековечить память поэта в названиях улиц. Магнитогорск станет первым, сделавшим это.

Челябинск, Виктор Елисеев

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