В Челябинске выявили незаконную схему вывода более 30 миллионов за рубеж

Публикации за 20.04.17

В Челябинской области выявили схему незаконного вывода больших сумм за рубеж. Сообщается, что злоумышленники перевели на счета иностранной компании порядка 31 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинской таможне, во время проведения оперативных мероприятий выяснилось, что зарегистрированное на территории города ООО заключило договор с иностранной компанией о поставке кондиционеров из Абхазии. В рамках этого контракта на счета предприятия-поставщика были перечислены деньги, вот только указанная продукция на территорию России не завозилась.

Оперативники выявили круг лиц, которые причастны к этому правонарушению, а также установили личность директора подставной компании – им оказалась местная жительница, которая согласилась зарегистрировать фирму-однодневку на свое имя за вознаграждение. Женщина полностью признала вину и согласилась сотрудничать со следствием.

Теперь по факту невозвращения денежных средств в Россию из-за рубежа челябинская таможня открыла уголовное производство. На данный момент оперативники продолжают проводить соответствующие следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств этого преступления.

Челябинск, Олег Кирьянов

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