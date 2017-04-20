Количество южноуральцев в список самых богатых россиян увеличилось

Публикации за 20.04.17

Представители Челябинской области увеличили свое присутствие в ежегодном рейтинге «Форбс» с трех до пяти. Список 200 богатейших россиян деловое издание опубликовало сегодня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «Форбс» отметили, что совокупное состояние 200 крупнейших российских миллиардеров выросло за год на 100 миллиардов долларов, добравшись до отметки 460 миллиардов. А «входной билет» в топ-200 увеличился с 350 миллионов до 500 миллионов долларов.

Лидером рейтинга второй год подряд стал совладелец крупнейшей частной газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Его состояние «Форбс» оценил в 18,4 миллиарда рублей. На втором месте собственник «Северстали» Алексей Мордашов (+4 позиции, 17,5 миллиарда долларов). Замыкает тройку владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (+5 позиция, 16,1 миллиарда долларов).

Самым состоятельным среди южноуральцев остается председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. За год он увеличил свое состояние на 4,5 миллиарда долларов, и, поднявшись на 9 строчек, занимает 14-е место с 8,3 миллиарда долларов.

Второму богатейшему представителю Челябинской области – владельцу ГК «Южуралзолото», депутату регионального заксобрания Константину Струкову повезло не так сильно: за год он увеличил состояние лишь на 50 миллионов (до 950 миллионов долларов) и занял 108 место в рейтинге «Форбс», потеряв сразу 14 позиций.

Далее следуют двое южноуральцев, вернувшиеся в топ-200 благодаря росту стоимости акций металлургических предприятий. На 128 строчке оказался основной владелец ЧТПЗ Андрей Комаров с 800 тысячами долларов. 152 место занимает собственник группы «Мечел» Игорь Зюзин. Его состояние «Форбс» оценил в 650 миллионов долларов.

Пятый представитель Челябинской области – владелец сети «Красное&Белое» Сергей Студенников. За год он увеличил свой капитал на 150 миллионов долларов (до 550 миллионов долларов) и занимает 183 строчку, прибавив 10 позиций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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