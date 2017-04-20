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Публикации за 20.04.17

Ностальгия по оттепели: на железнодорожном вокзале Челябинска можно перенестись во времена надежд и мечтаний (ФОТО)

Ностальгия по оттепели: на железнодорожном вокзале Челябинска можно перенестись во времена надежд и мечтаний (ФОТО)

Посетители железнодорожного вокзала Челябинска смогут вернуться в прошлое на 50 – 60 лет: в помещении вокзала открылась выставка «Оттепель» – совместный проект Государственной Третьяковской галереи и ОАО РЖД.

Новый День: Ностальгия по оттепели: на железнодорожном вокзале Челябинска можно перенестись во времена надежд и мечтаний (ФОТО)

Как передает корреспондент РИА , помимо Челябинска, экспозиции, созданные по мотивам выставки «Оттепель» в Новой Третьяковке, будут открыты на вокзалах в Москве, Кирове, Казани, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Новосибирске, Самаре, Адлере, Ростове.

Выставка охватывает период с 1953 по 1968 год. «Оттепель» в Новой Третьяковке представляет собой единую инсталляцию, в которую интегрированы самые разные артефакты: произведения живописи и графики, скульптуры, предметы быта, образцы дизайна, видеопроекции с фрагментами художественных фильмов и документальных кадров.

В адаптированной к общественному пространству вокзалов экспозиции представлено около 30 репродукций живописных работ, оригиналы которых выставлены в пяти из семи смысловых разделов в Третьяковской галерее («Лучший город Земли», «Международные отношения», «Новый быт», «Освоение» и «Атом – космос»).

Продлится выставка до майских праздников.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 20.04.17

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