ФАС оштрафовала челябинскую компанию за навязчивую телефонную рекламу

Публикации за 20.04.17

Управление ФАС по Челябинской области наложило штраф в размере 100 тысяч рублей на одного из провайдеров из-за чрезмерно навязчивой рекламы услуг компании по телефону.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службы антимонопольного ведомства, телефонный звонок, который и послужил причиной разбирательств, раздался по рабочему номеру одного из предпринимателей Челябинской области еще в позапрошлом году. Звонившие представились сотрудниками известной в городе компании- провайдера и принялись навязчиво рекламировать услуги предприятия. Поток голосовой рекламы абонент пытался прервать несколько раз, заявляя, что ему не интересна представленная информация, но все его попытки оказались тщетными. Впоследствии предприниматель принял решение обратиться в ФАС, предоставив запись того самого телефонного разговора. Проведенная ведомством проверка показала, что звонок на самом деле поступил с номера, который принадлежит провайдера.

Представители компании заявили, что их сотрудники никогда не звонили предпринимателю, однако специалисты УФАС установили, что длительность указанного в детализации звонка и продолжительность представленной заявителем аудиозаписи полностью совпадают, что позднее было подтверждено судом.

В итоге компанию признали нарушившей закон о рекламе и внесли ее руководству предписание о прекращении распространения ненадлежащей рекламы. Кроме того, компанию было решено оштрафовать на 100 тысяч рублей. Эту позицию поддержали Арбитражный суд Челябинской области и 18-ый арбитражный апелляционный суд.

Челябинск, Олег Кирьянов

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