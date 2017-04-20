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Челябинск

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Публикации за 20.04.17

В Челябинске на берегу Миасса изнасиловали девушку

В Челябинске на берегу Миасса изнасиловали девушку

26-летняя жительница Челябинска решила сократить путь к дому и стала жертвой насильника.

Как передает корреспондент РИА , челябинка возвращалась домой поздно вечером и , чтобы сократить путь, отправилась не по проспекту Победы, а через Заячий остров, где на нее напал неизвестный мужчина. Он схватил девушку, оттащил от дорожки и, угрожая убийством, изнасиловал. Позднее потерпевшей ужалось вырваться и сбежать – девушка сразу же обратилась за помощью в полицию.

Сейчас мужчина задержан, в его отношении открыто уголовное производство. Сам подозреваемый вину признал частично.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 20.04.17

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