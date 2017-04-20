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Челябинск

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Публикации за 20.04.17

Полуторагодовалый челябинец провел ночь в квартире в одиночестве: родителей задержала полиция

Полуторагодовалый челябинец провел ночь в квартире в одиночестве: родителей задержала полиция

В Челябинске полуторагодовалый малыш был вынужден всю ночь провести один дома без присмотра – накануне родителей ребенка задержала полиция.

Как передает корреспондент РИА , сейчас здоровью малыша ничто не угрожает: родственники сумели попасть в квартиру задержанных благодаря запасным ключам. Испуганный малыш успокоился, узнав в женщине родную тетю. Накануне молодая семейная пара отправилась в магазин, но была задержана сотрудниками полиции: в их автомобиле стражи порядка нашли пакет с порошком зеленого цвета. Позднее в полиции заявили, что найденное в автомобиле вещество является марихуаной.

Родственники задержанных утверждают, что молодые родители никогда не имели отношения к наркотикам, и подозревают, что это вещество им попросту подбросили. Более того, по их словам стражи порядка давят на 22-летнюю мать малыша, требуя от той признаться в хранении наркотических средств. При этом, и мать, и отец ребенка уже прошли освидетельствование – наркотиков в их крови не обнаружено, сообщает «31tv».

Челябинск, Олег Кирьянов

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