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Публикации за 20.04.17

В Златоусте на глазах у детей убили собаку (ВИДЕО)

В Златоусте на глазах у детей убили собаку (ВИДЕО)

В Златоусте неизвестный мужчина совершил убийство беспризорной собаки. Инцидент был зафиксирован камерами наружного наблюдения.

Как передает корреспондент РИА , дворняга просто лежала на крыльце дома по ул. Суворова.

Во двор заехал УАЗ, из которого вышел мужчина с ружьем.

Он подошел к животному, выстрелил и уехал.

Как говорят очевидцы, все это произошло прямо на глазах у детей. «Нам не известно, была ли это операция отлова животных или какая-то личная неприязнь. Спасти собаку, к несчастью, не удалось. Выходит, что живодеры могут прийти к вам на частную территорию и убить собаку. Сотрудники отдела благоустройства города сказали, что это нормальная привычная практика», – рассказывают местные жители.

По словам горожан, собаку во дворе многие знали, любили и подкармливали. Но есть и те, кто утверждает, что она периодически становилась агрессивной и бросалась на прохожих, даже не раз кусала людей, отмечает «31tv».

Как бы там ни было, но все согласны с тем, что такие убийства не должны происходить в публичных местах, да еще и на глазах у детей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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