В Златоусте на глазах у детей убили собаку (ВИДЕО)

Публикации за 20.04.17

В Златоусте неизвестный мужчина совершил убийство беспризорной собаки. Инцидент был зафиксирован камерами наружного наблюдения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дворняга просто лежала на крыльце дома по ул. Суворова.

Во двор заехал УАЗ, из которого вышел мужчина с ружьем.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=VMq2zZm1Kx4&rel=0">Video</a> Он подошел к животному, выстрелил и уехал.

Как говорят очевидцы, все это произошло прямо на глазах у детей. «Нам не известно, была ли это операция отлова животных или какая-то личная неприязнь. Спасти собаку, к несчастью, не удалось. Выходит, что живодеры могут прийти к вам на частную территорию и убить собаку. Сотрудники отдела благоустройства города сказали, что это нормальная привычная практика», – рассказывают местные жители.

По словам горожан, собаку во дворе многие знали, любили и подкармливали. Но есть и те, кто утверждает, что она периодически становилась агрессивной и бросалась на прохожих, даже не раз кусала людей, отмечает «31tv».

Как бы там ни было, но все согласны с тем, что такие убийства не должны происходить в публичных местах, да еще и на глазах у детей.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 20.04.17

Полуторагодовалый челябинец провел ночь в квартире в одиночестве: родителей задержала полиция. / В Челябинске на берегу Миасса изнасиловали девушку. / ФАС оштрафовала челябинскую компанию за навязчивую телефонную рекламу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»