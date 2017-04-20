Жители Чурилово не могут получить посылки – некому выдавать

Публикации за 20.04.17

Жители челябинского микрорайона «Чурилово» сегодня столкнулись с неприятной неожиданностью – местное отделение «Почты России» закрыто, получить посылки граждане не могут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом взволнованные горожане сообщили в соцсетях, пытаясь уточнить, будет ли работать почта по ул. Зальцмана. По словам других пользователей, сославшихся на местное руководство, обслуживать клиентов в этом отделении попросту некому.

«У них не хватает операторов. Вчера вечером оператора на четверг не нашли. Пришлось отстоять очередь в два десятка человек почти полтора часа. Сначала посылки из Китая выдавали по трек-номерам, но потом перестали», – пишет один из горожан.

Другой участник обсуждения рассказал, что он уже три дня безуспешно пытается получить посылку. «Вышла какая-то тетка, заявила, что работать некому и что никакие посылки отделение не принимало», – пишет мужчина.

Позднее представитель «Почты России» Светлана Замятина объяснила, что в указанное отделение уже направлен работник резервной группы, а само оно продолжит обслуживать население.

Челябинск, Олег Кирьянов

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