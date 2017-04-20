NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 20.04.17

Жители Чурилово не могут получить посылки – некому выдавать

Жители Чурилово не могут получить посылки – некому выдавать

Жители челябинского микрорайона «Чурилово» сегодня столкнулись с неприятной неожиданностью – местное отделение «Почты России» закрыто, получить посылки граждане не могут.

Как передает корреспондент РИА , об этом взволнованные горожане сообщили в соцсетях, пытаясь уточнить, будет ли работать почта по ул. Зальцмана. По словам других пользователей, сославшихся на местное руководство, обслуживать клиентов в этом отделении попросту некому.

«У них не хватает операторов. Вчера вечером оператора на четверг не нашли. Пришлось отстоять очередь в два десятка человек почти полтора часа. Сначала посылки из Китая выдавали по трек-номерам, но потом перестали», – пишет один из горожан.

Другой участник обсуждения рассказал, что он уже три дня безуспешно пытается получить посылку. «Вышла какая-то тетка, заявила, что работать некому и что никакие посылки отделение не принимало», – пишет мужчина.

Позднее представитель «Почты России» Светлана Замятина объяснила, что в указанное отделение уже направлен работник резервной группы, а само оно продолжит обслуживать население.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 20.04.17

В Златоусте на глазах у детей убили собаку (ВИДЕО). / Полуторагодовалый челябинец провел ночь в квартире в одиночестве: родителей задержала полиция. / В Челябинске на берегу Миасса изнасиловали девушку.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter