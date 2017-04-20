В Челябинске на день закроют движение трамваев

Публикации за 20.04.17

В Челябинске из-за ремонта путей закроют движение трамваев.

Как сообщили агентству «Новый День» в МУП «ЧелябГЭТ», ограничение вводится 23 апреля на участке улицы Первой Пятилетки от Площади павших революционеров до трамвайного депо №1.

Планируется, что за день специалисты отремонтируют стрелочный перевод и заменят на данном отрезке рельсы.

Движение электротранспорта будет организовано следующим образом: трамвай №5 проследует по маршруту «Завод им. Колющенко – ул. Кирова – ЧЭМК»; № 6 – «ЧТЗ – ул. Горького – Проспект Победы – Медгородок»; № 8 – «ул. Чистопольская – Трамвайное депо № 1»; маршрут № 22 – « ул. Чичерина – Центр».

Кроме того, дополнительно вводится трамвайный маршрут №18 «ул. Чистопольская – ЧЭМК», обычно работающий только в будни.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.04.17

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