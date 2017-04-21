Челябинские транспортники увеличивают число маршрутов в выходные и на Радуницу

Публикации за 21.04.17

В Челябинске на ближайшие четыре дня существенно изменятся маршруты общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже в предстоящие выходные, 22 и 23 апреля, для челябинцев, желающих посетить могилы усопших на Градском и Преображенском кладбищах будут работать маршруты №94 и №95. Подробная информация изменения движения общественного транспорта появилась в сообществе «Подслушано Челябинский транспорт».

Маршрут № 94 «Чичерина – Градское кладбище» будет отправляться по следующему расписанию:

от улицы Чичерина: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45;

от Градского кладбища: 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00.

Маршрут № 95 будет обслуживать не одна, а две машины отправлением от улицы Чичерина в 10:00 и в 12:00, от Преображенского кладбища – в 11:30 и 13:30.

Существенные изменения в движении пассажирского транспорта будут связаны со спортивными мероприятиями. Так, 22 апреля с 10:00 до 13:00 будет закрыто движение по улице Машиностроителей. В связи с этим троллейбус №8 будет следовать от ПКиО до остановки «Солнечный берег», трамвай №8 – от железнодорожного вокзала до КБС, трамвай №22 – от улицы Чичерина до КБС.

Для автобуса №33 движение организуют по маршруту Училище – Копейское шоссе – ул. Гагарина – ул. Новороссийская (далее по действующей трассе). Автобус №81 проследует: ул. Чистопольская – ул. Василевского – ул. Новороссийская – ул. Гагарина – ул. Дзержинского (далее по действующему маршруту).

23 апреля в связи с проведением спортивных мероприятий на улице Богдана Хмельницкого изменятся маршруты городского транспорта с 11:45 до 14:45.

Троллейбус №7 проследует от АМЗ до ДК «Строитель», №14 – от ПКиО до ДК «Строитель», №15 – от улицы Молдавская до ДК «Строитель». Автобус №31 изменит маршрут на ЧМК – ул. 60 лет Октября – ул. Академика Королева. Автобус №41 направится от ДК «Строитель» через Шоссе Металлургов до аэропорта.

24 апреля спротивные мероприятия пройдут на улице Комарова в Тракторозаводском районе. Поэтому 13:30 до 16:30 автобус №1 будет следовать по маршруту Вокзал – ул. Героев Танкограда – ул. Бажова – Аэропорт, а автобус №34 – мА маршруту Мехколонна – ул. 1-й Пятилетки – ул. Героев Танкограда – Автобусный парк.

В родительский день (Радуницу), 25 апреля, для желающих посетить могилы усопших будут открыты дополнительные маршруты: автобус № 94 «Чичерина – Градское кладбище», автобус №95 «Чичерина – Преображенское кладбище», трамвай №13 «Чистопольская – ул. Горького – Першино», троллейбус №25 «ЧКПЗ – ул. Машиностроителей – ул. Гагарина – Политехникум».

Также будет увеличено число рейсов на основных маршрутах: трамваи № 3 «Завод им. Колющенко – ЧМК», №14 «Чичерина – ЦХП», троллейбусы №5 «АМЗ – вокзал», №7 «ЧМК – АМЗ», №8 «ЧКПЗ – ул. Машиностроителей – ул. Гагарина – ПКиО», №11 «ЧТЗ – АМЗ», №12 «АМЗ – Комсомольский пр. – ул. Молдавская», №26 «Первоозерный – ул. Братьев Кашириных – ул. Чичерина – ул. Молдавская», автобусы №17 «Барбюса – пос. Фатеевка», №44 «ЧМК – пос. Каштак».

Челябинск, Виктор Елисеев

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