В Челябинске возле алкомаркета зарезали человека

Публикации за 20.04.17

В микрорайоне Парковый-2 произошло убийство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление совершено сегодня вечером около 22:30 возле магазина «Красное и белое», расположенного в доме №11 по улице Петра Столыпина. Подробности происшествия пока не разглашаются. Территория возле магазина оцеплена. Сотрудники полиции проверяют и переписывают паспортные данные всех, кто пытается выйти или выехать из микрорайона. Оперативники прочесывают близь лежащие дворы. Это уже вызвало легкую панику у жителей микрорайона: «Люди, будьте бдительны! Сейчас наблюдала с балкона, как мужчина лет 35-40 в синей куртке и черных штанах ходил вокруг машин с торца Сумина – 16. В каждую заглядывал и, видимо, высматривал что-то. Пошёл в сторону Столыпина – 11», – написала в соцсетях горожанка.

Между тем, другие жители микрорайона обсуждают происшествие: по словам очевидцев, двое подвыпивших мужчин о чем-то поспорили внутри магазина, вышли на улицу и буквально через минуту один из вернулся весь в крови – оппонент пырнул его ножом и скрылся. Пока ехала скорая, очевидцы пытались помочь пострадавшему. Один из мужчин зажал рану и держал ее до приезда медиков. Но спасти раненного не удалось – он умер.

Челябинск, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 20.04.17

Недоступная среда: жители челябинской многоэтажки лишили инвалида прогулок. / В Челябинске на день закроют движение трамваев. / Жители Чурилово не могут получить посылки – некому выдавать. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»