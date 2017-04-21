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Челябинск

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Публикации за 21.04.17

«Он кричал: «Кто тут оборванец???» В Челябинске по факту убийства возле алкомаркета возбуждено уголовное дело

«Он кричал: «Кто тут оборванец???» В Челябинске по факту убийства возле алкомаркета возбуждено уголовное дело

В Челябинске по факту убийства мужчины возле алкомаркета возбудили уголовное дело. Виновник преступления до сих пор не найден.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел минувшим вечером в микрорайоне Парковый-2. По данным очевидцев, двое подвыпивших мужчин зашли в магазин «Красное и белое»и начали о чем-то громко спорить. Затем оба вышли на улицу и буквальночерез минуту один из них вернулся весь в крови – оппонент пырнул его ножом и скрылся. Пока ехала скорая, очевидцы пытались спасти пострадавшего, зажав рану на шее рукой, однако мужчина не выжил.

Прибывшие на место полицейские оцепили территорию возле магазина и стали прочесывать близлежащие дворы, пытаясь отыскать нападавшего по горячим следам. Однако поиски не увенчались успехом. «Видел, как полиция с собакой побежали в сторону 24 дома по улице Сумина. Видимо, через лес ушёл», – сообщил в соцсетях житель микрорайона.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе регионального следственного управления СКР, в настоящее время проводится комплекс неотложных действий и оперативно-розыскных мероприятий, устанавливается личность и местонахождение подозреваемого.

Тем временем, свидетели убийства возле алкомаркета продолжают сообщать новые подробности жестокой расправы: «Была там с подругой. Сначала вышли они, мы за ними. Они начали друг на друга кричать, и тот, на которого затем напали, кричал: «Кто тут оборванец????» После чего толкнул другого.Тот в ответ достал нож (я заметила, что он не острый, а как для масла) и проткнул ему куртку в районе ключицы, – рассказывает челябинка. – Мы тем временем спускались по лестнице от КБ, после чего бегом пошли к соседнему подъезду. А тот мужик убежал».

Челябинск, Юлия Димова

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