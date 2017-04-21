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Челябинск

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Публикации за 21.04.17

Южноуралец утонул, нырнув в закованный в лед водоем

Южноуралец утонул, нырнув в закованный в лед водоем

Житель Челябинской области утонул, поторопившись с открытием купального сезона.

Как сообщили РИА в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, трагедия произошла днем 20 апреля.

В 14:45 на пульт спасателей поступило сообщение о ЧП на карьере в селе Большой Баландино, расположенном в Сосновском районе. По словам очевидцев, мужчина решил искупаться, но когда спрыгнул с небольших скал, расположенных посередине водоема, то вынырнуть на поверхность не удалось. Помешала плотная корка льда, с которой он не смог справиться.

Прибыв на место, специалисты мобильного отряда областной поисково-спасательной службы с помощью лодки добрались до предполагаемого места затопления. Спасателям пришлось пробивать лед и использовать подводный видеоглаз, чтобы определить местонахождения утонувшего. Выяснив, что глубина на этом месте около 4-5 метров, они взялись за «кошки».

Достав из карьера тело южноуральца, сотрудники ПСС передали его полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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