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Челябинск

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Публикации за 21.04.17

Выходные принесут на Южный Урал резкое похолодание

Выходные принесут на Южный Урал резкое похолодание

В предстоящие выходные столбик термометра опуститься в Челябинской области до минус девяти.

Как передает корреспондент РИА , синоптики обещают южноуральцам морозные и снежные выходные.

Так, по данным Челябинского ЦГМС, в пятницу днем ожидается +7, +12, в горах +1, +6. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, отдельные порывы 18-23 метра в секунду.

В ночь с пятницы на субботу в регионе резко похолодает – до 0, -5 градусов, а в горах и низинах столбик термометра и вовсе опустится к -9. Из осадков ожидается небольшой снег. Днем – преимущественно без осадков, +6, +11. Ветер западный, порывами до 17 метров в секунду.

В воскресенье ночью температура вернется в положительный диапазон – 0, +5. Из осадков ожидается дождь и мокрый снег. Днем +7, +12. Ветер юго-восточный, восточный 6-11, порывами 13-18 метров в секунду.

В Челябинске сегодня днем синоптики обещают +10, +12. В ночь на субботу температура воздуха опустится до 1-3 градусов ниже нуля, днем – плюс 8, плюс 10. Осадков не ожидается.

Зато в воскресенье весь день будет идти дождь. Температура ночью +1, +3, днем – 8-10 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.04.17

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