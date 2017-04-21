Директор и главбух колледжа в Магнитогорске попались на махинациях

Публикации за 21.04.17

Директор и главбух колледжа в Магнитогорске присвоили почти 2 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска признал бывших директора и главного бухгалтера Магнитогорского педагогического колледжа виновными в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также превышении должностных полномочий.

В суде установлено, что в 2009 -2013 годах женщины оформили фиктивные документы о трудоустройстве в колледж методиста и лаборанта. Начисляемые «мертвым душам» заработную плату и другие денежные выплаты №пилили» между собой.

Кроме того, директор образовательного учреждения установила себе доплату к заработной плате из средств внебюджетного фонда колледжа, который пополнялся за счет средств родителей учащихся. Людей вынуждали вносить деньги на расчетный счет учебного заведения в виде добровольного пожертвования в сумме от 6 тысяч до 9 тысяч рублей.

Но и на этом жительницы Магнитогорска не остановились. В 2010 году они подделали документы о якобы произведенных работах по замене труб холодного и горячего водоснабжения в здании отделения физического воспитания, а «освоенные» под это средства привычно разделили между собой.

В общей сложности женщины присвоили более 1,8 миллиона рублей.

Решение суда бывший руководитель колледжа осуждена к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Ее подельница – к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Исковые требования потерпевших о взыскании суммы похищенных средств переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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