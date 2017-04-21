«Может скрыться»: бывшего замглавы Чебаркуля отправили в СИЗО

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Суд арестовал бывшего вице-мэра Чебаркуля Олега Соловьева, обвиняемого в получении взяток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 20 апреля, Чебаркульский городской суд принял решение об аресте бывшего заместителя главы Чебаркуля Олега Соловьева сроком на 2 месяца.

В ходатайстве об аресте обвиняемого следователь заявил, что Соловьев может скрыться. В СИЗО бывший чиновник пробудет до 19 июня.

Напомним, Соловьева задержали в четверг. По версии следствия, чиновник в 2016 году получил взятку в виде услуг имущественного характера от местного предпринимателя в сумме более 100 тысяч рублей, который предоставил ему квартиру в Чебаркуле для проживания. За это вице-мэр содействовал последнему в заключении муниципальных контрактов по благоустройству, создавая препятствия для участия в конкурсах других предпринимателей. Также, в 2016 году другой предприниматель оплатил за чиновника административный штраф в сумме 15 тысяч рублей за нарушения им финансовой дисциплины, за что Соловьев способствовал ему в заключении муниципальных контрактов без проведения конкурсов.

Олег Соловьев подал в отставку с поста вице-мэра в октябре прошлого года после того, как прокуратура направила в администрацию Чебаркуля требование снять его с должности из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Чиновник не указала в отчете о доходах сведения о наличии у него акций в акционерном обществе, о наличии недвижимого имущества в пользовании, а также о наличии банковских счетов у своей супруги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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