В Катав-Ивановске начинается суд над водителем, убившим школьницу

Публикации за 21.04.17

Следователи завершили работу над уголовным делом в отношении жителя Катав-Ивановска, совершившего смертельный наезд на ученицу пятого класса.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, мужчина обвиняется в нарушении правил движения, что повлекло за собой смерть пешехода.

Напомним, этот трагический случай имел место еще в декабре позапрошлого года в районе Усть-Катавской улицы. По данным прокуратуры, водитель автомобиля «Газель» нарушил правила, не притормозив перед остановившимся пассажирским автобусом, из салона которого в этот момент выходили дети. В результате мужчина совершил наезд на ученицу пятого класса – полученные в этом происшествии травмы стали для школьницы смертельными.

Материалы дела уже направлены в городской суд Катав-Ивановска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Олег Кирьянов

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