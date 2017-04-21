В Карабаше силовики оцепили здание мэрии

Публикации за 21.04.17

В Карабаше сотрудники силовых ведомств оцепили городскую администрацию: к зданию стянули полицию, ФСБ, МЧС, медицинские службы, кинологов и саперов. Это вызвало переполох среди местных жителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», страхи оказались напрасными: причиной переполоха стал не какой-то подозрительный предмет (подобные случаи, надо сказать, в последнее время участились не только в регионе, но и по всей стране), а обычные антитеррористические учения. По легенде, в здании городской администрации было обнаружено взрывное устройство, что заставило спешно эвакуировать всех сотрудников.

В ходе учений местные спецслужбы отработали действия на случай обнаружения опасных предметов или угрозы террористического акта, провели проверку слаженности работы всех служб города и силовиков.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 21.04.17

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