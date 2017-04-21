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Челябинск

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Публикации за 21.04.17

В Челябинске автоледи сбила ребенка и скрылась с места ДТП

В Челябинске автоледи сбила ребенка и скрылась с места ДТП

Жительница Челябинска сбила ребенка и скрылась.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел накануне на улице Молодогвардейцев: под колеса иномарки попала 10-летняя девочка, переходившая проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

«Совершив наезд на ребенка, водитель не вышел из автомобиля, не оказал помощь, а оставил место происшествия», – рассказали в ГИБДД.

У девочки медики диагностировали ушиб мягких тканей передней брюшной стенки, ушиб правой кисти.

Через несколько часов виновника ДТП нашли: водителем оказалась женщина 1963 года рождения, за прошедший год она 1 раз попадала в поле зрения Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения.

Даму могут лишить прав на срок до 1,5 лет либо отправить под арест на 15 суток.

Челябинск. Другие новости 21.04.17

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