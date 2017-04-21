Экстрасенсы выудили у пожилых жительниц Миасса более миллиона рублей

Публикации за 21.04.17

Три пожилые жительницы Миасса стали жертвами мошенников, называющих себя «целителями» и «экстрасенсами».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 62-летняя пенсионерка увидела по телевизору номера телефонов с обещаниями «снять сглаз» и связалась с мошенниками. В разговоре женщине объяснили, что услуга является платной – доверчивая гражданка перевела злоумышленникам 700 тысяч рублей, но исцеления не получила.

75-летняя жительница города перевела «экстрасенсам» 170 тысяч рублей, также увидев рекламу с номером телефона в бегущей строке: пенсионерке обещали помочь в исцелении детей, которые на самом деле оказались совершенно здоровыми.

А в минувший вторник в полицию обратилась еще одна потерпевшая – 76-летняя пенсионерка перевела мошенникам, номер которых также увидела по ТВ, 220 тысячи рублей, заказав у них амулет и зарядку для него. Заказ обещали выслать сразу же, но доверчивая женщина его так и не получила.

В общей сложности обманутые пенсионерки перевели злоумышленникам более миллиона рублей, сообщает «Миасс-онлайн».

По всем фактам открыты уголовные производства. В полиции жителей города просят быть более бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

Миасс, Челябинская область, Олег Кирьянов

Миасс, Челябинская область. Другие новости 21.04.17

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