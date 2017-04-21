В Златоусте ребенок, играя, проломил голову

Публикации за 21.04.17

9-летний житель Златоуста во время игры получил тяжелую травму головы и впал в кому.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мальчик бегал среди гаражей и упал с высоты не более метра, однако удар о бетонную плиту оказался довольно сильным, отчего ребенок потерял сознание. Прибывшие к месту инцидента медики констатировали открытую черепно-мозговую травму, оказали пострадавшему помощь и доставили в медицинское учреждение. Однако сегодня утром состояние мальчика резко ухудшилось. Пытаясь спасти ребенку жизнь, врачи приняли решение ввести его в состояние искусственной комы.

Мальчика срочно госпитализировали в челябинскую детскую областную больницу.

Челябинск, Олег Кирьянов

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