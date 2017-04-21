Челябинская прокуратура выявила массовые нарушения на рынке долевого строительства

Публикации за 21.04.17

В Челябинской области обнаружены массовые нарушения и злоупотребления при долевом строительстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, по результатам проведенных проверок выяснилось, что договоры долевого участия в строительстве ряда компаний не соответствуют действующему законодательству. При этом отдельные предприятия несвоевременно направляют уведомления по поводу переноса сроков введения зданий и не размещают в сети и открытых источников необходимую информацию. Кроме всего прочего, застройщики расходуют средства дольщиков нецелевым образом.

Всего за первый квартал 2017 году прокурорские проверки выявили 66 подобных нарушений. В результате было внесено почти три десятка представлений об их устранении, а два десятка должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Наконец, прокуратурой объявлено пять предостережений о недопустимости нарушений федерального законодательства.

Челябинск, Олег Кирьянов

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