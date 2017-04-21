Челябинские врачи: Электронный документооборот в медицине – пока утопия

Публикации за 21.04.17

Обещания правительства о скором введении электронного оборота медицинских карт еще долго будут оставаться обещаниями. Об этом заявил главный врач Федерального центра сердечнососудистой хирургии Олег Лукин.

«Мы давно уже готовы к этому, – заверил медик. – Но это нереально. Сейчас мы ведем медицинские карты в электронном виде и в бумажном одновременно. Не создадут законодательную базу для использования электронных медкарт в ближайшее время. Мы консультировались с юристами, они нам сказали: вы знаете, сколько законов для этого нужно изменить, кто этим будет заниматься?»

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблем, действительно, много. К примеру, историю болезни лечебное учреждение, по словам Лукина, обязано хранить минимум 50 лет, а амбулаторную карту – порядка 25 лет. Но что делать с электронной историей болезни, если электронная подпись, которой заверен документ, действует всего год? К тому же существует еще и проблема электронной безопасности, обеспечения условий хранения – непонятно, на каком носителей все это должно храниться.

Обилие вопросов, которыми окружена проблема организации электронного документооборота, свидетельствует о том, что вряд ли в ближайшие годы стоит ожидать легитимизации электронных медицинских карт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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