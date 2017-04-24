«Расширить и углУбить»: южноуральских чиновников обвинили в профанации оценки качества медицинских услуг (ВИДЕО)

Публикации за 24.04.17

Южноуральские чиновники не утруждают себя выводами о качестве медицинских услуг в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представителей Центрального штаба Общероссийского народного фронта возмутил исключительно формальный подход южноуральских чиновников к проведению независимой оценки качества услуг медицинских учреждений.

С одной стороны, чиновники от медицины заявляют о поступательном улучшении ситуации в больницах, отмечая существенную роль в этом независимой оценки качества. С другой, что именно могло спровоцировать это улучшение, непонятно: никаких конкретных рекомендаций общественники в публичных базах найти не смогли. «У вас практически по всем учреждениям, как под копирку, даются одни и те же рекомендации: повысить качество оказания услуг», – отметил координатор проекта «Народная оценка качества» Виктор Рожков. – Нам очень бы хотелось увидеть настоящие выводы и рекомендации. Если они существуют». Его поддержал коллега. «Действительно, вы для анкетирования привлекаете, например, ветеранов, – напомнил член центрального штаба ОНФ Виктор Климов. – А в итоге ничего, кроме «расширить и углУбить» мы в рекомендациях не видим. Во всяком случае, в публичных базах».

Между тем, проблемы в сфере здравоохранения в Челябинской области, безусловно, есть. В том числе и такие «незначительные», как, например, необходимость пациентам приходить со своими шприцами, с чем столкнулись общественники в одной из пяти больниц, которые посетили.

Есть и более масштабные. Так, в ходе опроса пожилых людей выяснилось, что 25% из них недовольны качеством питания в лечебных учреждениях, 24% не устраивают условия пребывания в стационаре. Столько же пожилых южноуральцев отметили недоброжелательность медицинского персонала.

Еще одна проблема – недостаток финансирования, из-за чего медучреждения далеко не всегда могут уложиться в определенные, в том числе, самим врачебным сообществом сроки ожидания той или иной медицинской услуги.

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Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев заговорил, было, о возможности привлечения к кардиографическим обследованиям частных клиник, с последующей оплатой их услуг медицинским учреждением в рамках ОМС. По всей видимости, чиновник не сразу понял, что возможности у того же кардиоцентра есть. Но финансирование по линии ФОМС сокращено. Однако г-н Кремлев достаточно быстро сориентировался и заявил, что в области готовы рассмотреть вопрос дополнительного финансирования учреждения, если такая необходимость возникнет.

Третья серьезная проблема – неприспособленность стационаров для пребывания в них маломобильных групп населения. Для инвалидов-колясочников в большинстве больниц практически нет никаких условий: начиная с узких коридоров и заканчивая отсутствием должным образом оборудованных туалетов. «У нас был случай с одним спортсменом-колясочником, – рассказал член регионального штаба ОНФ Дмитрий Денисов. – У него отказали почки, направили на диализ. Так ему приходилось каждый день возвращаться домой, потому что туалета для него не было. Мы писали в прокуратуру, получили ответы. В одном говорилось, что туалеты «условно доступны». Это как нужно понимать? В другом написали: да, действительно, в здании больницы на таком-то и таком-то этажах нет, но в реанимации есть. То есть колясочнику нужно в реанимацию теперь попасть?!»

Очень много претензий и к послеоперационному уходу за больными из маломобильных групп населения. «2017 год, а у нас люди от пролежней умирают, потому что нет должного послеоперационного ухода!» – воскликнул Дмитрий Денисов.

По словам Олега Лукина, и медицинское сообщество, и общественники понимают: решение многих вопросов упирается в вопрос дополнительного финансирования. Но иначе ситуацию с мертвой точки не сдвинуть.

Правда, у южноуральских чиновников иное мнение. Так, Сергей Кремлев заявил, что многие проблемы можно решить и без серьезного финансирования. И рассказал об одном лечебном учреждении, где главврач просто попросила слесаря сварить в туалете некую конструкцию, облегчающую колясочникам возможность справить нужду. Правда, кто будет нести ответственность, если что-то пойдет не так – находчивый главврач или талантливый слесарь, глава ведомства не уточнил.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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