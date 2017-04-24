Один из шахтеров, оказавшихся под завалами в шахте «Южуралзолота», выжил

Публикации за 24.04.17

Одного из рабочих, оказавшихся под завалами в шахте «Южуралзолота», удалось спасти.

Как уже сообщал «Новый День», авария на шахте «Центральная» произошла ночью 23 апреля: на глубине 700 метров обрушилась порода. На момент обрушения в шахте находились 166 горняков, 163 удалось подняться на поверхность.

Позднее региональное следственное управление СКР заявило о возбуждении уголовного дела по факту гибели двоих рабочих.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, горноспасателям ведомства удалось спасти одного из трех шахтеров, оставшихся под завалами. Мужчина на реанимобиле отправлен в больницу. Он получил переломы двух ребер и малой берцовой кости, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. «Самое опасное в его диагнозе – синдром длительного сдавления, который грозит серьезными осложнениями для почек (краш-синдром)», – отмечают в ведомстве. В настоящее время врачи оценивают состояние южноуральца как стабильное.

Челябинск, Виктор Елисеев

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