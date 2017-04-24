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Челябинск

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Публикации за 24.04.17

Один из шахтеров, оказавшихся под завалами в шахте «Южуралзолота», выжил

Один из шахтеров, оказавшихся под завалами в шахте «Южуралзолота», выжил

Одного из рабочих, оказавшихся под завалами в шахте «Южуралзолота», удалось спасти.

Как уже сообщал , авария на шахте «Центральная» произошла ночью 23 апреля: на глубине 700 метров обрушилась порода. На момент обрушения в шахте находились 166 горняков, 163 удалось подняться на поверхность.

Позднее региональное следственное управление СКР заявило о возбуждении уголовного дела по факту гибели двоих рабочих.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, горноспасателям ведомства удалось спасти одного из трех шахтеров, оставшихся под завалами. Мужчина на реанимобиле отправлен в больницу. Он получил переломы двух ребер и малой берцовой кости, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. «Самое опасное в его диагнозе – синдром длительного сдавления, который грозит серьезными осложнениями для почек (краш-синдром)», – отмечают в ведомстве. В настоящее время врачи оценивают состояние южноуральца как стабильное.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.04.17

«Расширить и углУбить»: южноуральских чиновников обвинили в профанации оценки качества медицинских услуг (ВИДЕО). / Труды и страсти. Гороскоп РИА «Новый День» на май 2017. / Двое рабочих погибли при обрушении в шахте «Центральная» на Южном Урале.

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