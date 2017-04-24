Публикации за 24.04.17

На Южном Урале возникли проблемы с пересечением границы с Казахстаном на участке автомобильный пункт пропуска Мариинский (Брединский район) – автомобильный пункт пропуска Желкуар (Житикаринский район).

Как сообщили РИА «Новый День» в пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области, в связи с разливом реки Берсуат, протекающей между сопредельными пунктами пропуска Мариинский и Желкуар, движение в данных направлениях пешком или на автотранспорте опасно для жизни. Поток воды размыл дорожное покрытие. Ширина реки между пунктами пропуска достигает 100 метров, глубина до 1 метра, скорость течения до 2 м/с.

Поэтому рекомендуется выбрать другие маршруты следования через государственную границу: либо через двусторонний пункт пропуска Николаевка (Варненский район), либо через многосторонний пункт пропуска Бугристое (Троицкий район).

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 24.04.17

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