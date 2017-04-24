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Публикации за 24.04.17

Жара продержится в домах Челябинска до середины мая

Жара продержится в домах Челябинска до середины мая

Челябинские коммунальщики не готовы отключить отопление до середины мая.

Как передает корреспондент РИА , в мэрии не ждут установления нормативных для отключения отопления среднесуточных температур раньше середины мая. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ Челябинска Сергей Кочетков.

«Отопление мы выключаем, когда температура атмосферного воздуха поднимается до среднесуточного уровня +8 градусов Цельсия, – напомнил чиновник. – К сожалению, пока мы этого не наблюдаем. Поэтому отключать отопление на данный момент не планирует».

Глава управления ЖКХ отметил, что на этой неделе воздух прогреется в достаточной мере. Однако в следующие две недели синоптики обещают новое похолодание. А это означает, что до середины мая городские коммунальщики вряд ли вновь вернуться к планам по отключению отопления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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