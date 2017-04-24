И здесь магнитогорец: в Главархитектуре Челябинска новый начальник

Публикации за 24.04.17

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев отдал кресло руководителя одного из самых скандальных управлений магнитогорцу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нового начальника главного управления архитектуры и строительства глава Челябинска представил в ходе расширенного аппаратного совещаний. Им стал Сергей Репринцев, пока с приставкой «и.о.».

Возглавлявший раньше одно из наиболее проблемных ведомств Сергей Самсонов вернулся на должность заместителя начальника управления. Таким образом, градостроительной отраслью чиновник руководил всего 2 года.

Следует отметить, что эти 2 года были отмечены многочисленными скандалами, связанными с вырубкой деревьев, попытками изменить назначение земель и удручающим состоянием памятников архитектуры в областном центре.

Нельзя сказать, что раньше подобных проблем не было. Но если до назначения Сергея Самсонова городские власти решали все подобные вопросы едва ли не кулуарно, и скандалы выплывали в публичную плоскость крайне редко (как правило, речь тогда шла чуть ли не исключительно о точечной застройке, и чаще всего мэрии удавалось повернуть протесты горожан в свою пользу), то со сменой начальника Главархитектуры челябинцы стали более активно вмешиваться в градостроительную политику. Так, жителям города удалось отстоять сквер на Захаренко, отклонить в ходе публичных слушаний смену статуса участка на границе городского бора. Горожане начали использовать не только акции протеста, но и такой инструмент, как публичные слушания.

Возможно, повышенная активность челябинцев – всего лишь признак продолжающегося созревания гражданского общества, получившего достаточно серьезный толчок с развитием движения против строительства Томинского ГОКа. Но руководство города все равно имело основания поставить «радикализацию» градостроительной повестки в вину действовавшему на тот моменту начальнику главного управления архитектуры и градостроительства.

Правда, сохранил свой пост замначальника управления, главный архитектор Челябинска Николай Ющенко. А именно к нему предъявлялось больше всего претензий и в организации архитектурных конкурсов по преображению города к саммиту ШОС и БРИКС, и в планомерном уничтожении исторического центра Челябинска, и в нежелании слышать голос общественности.

Что касается Сергея Репринцева, то он живет в городе менее двух лет – с августа 2015 года. Все это время он исполнял обязанности директора МУП «Архитектурно-планировочный центр». До августа 2015 года он жил в Магнитогорске, возглавляя МУП «Проектно-производственное архитектурное бюро».

Челябинск, Виктор Елисеев

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