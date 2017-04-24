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Челябинск

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Публикации за 24.04.17

И здесь магнитогорец: в Главархитектуре Челябинска новый начальник

И здесь магнитогорец: в Главархитектуре Челябинска новый начальник

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев отдал кресло руководителя одного из самых скандальных управлений магнитогорцу.

Как передает корреспондент РИА , нового начальника главного управления архитектуры и строительства глава Челябинска представил в ходе расширенного аппаратного совещаний. Им стал Сергей Репринцев, пока с приставкой «и.о.».

Возглавлявший раньше одно из наиболее проблемных ведомств Сергей Самсонов вернулся на должность заместителя начальника управления. Таким образом, градостроительной отраслью чиновник руководил всего 2 года.

Следует отметить, что эти 2 года были отмечены многочисленными скандалами, связанными с вырубкой деревьев, попытками изменить назначение земель и удручающим состоянием памятников архитектуры в областном центре.

Нельзя сказать, что раньше подобных проблем не было. Но если до назначения Сергея Самсонова городские власти решали все подобные вопросы едва ли не кулуарно, и скандалы выплывали в публичную плоскость крайне редко (как правило, речь тогда шла чуть ли не исключительно о точечной застройке, и чаще всего мэрии удавалось повернуть протесты горожан в свою пользу), то со сменой начальника Главархитектуры челябинцы стали более активно вмешиваться в градостроительную политику. Так, жителям города удалось отстоять сквер на Захаренко, отклонить в ходе публичных слушаний смену статуса участка на границе городского бора. Горожане начали использовать не только акции протеста, но и такой инструмент, как публичные слушания.

Возможно, повышенная активность челябинцев – всего лишь признак продолжающегося созревания гражданского общества, получившего достаточно серьезный толчок с развитием движения против строительства Томинского ГОКа. Но руководство города все равно имело основания поставить «радикализацию» градостроительной повестки в вину действовавшему на тот моменту начальнику главного управления архитектуры и градостроительства.

Правда, сохранил свой пост замначальника управления, главный архитектор Челябинска Николай Ющенко. А именно к нему предъявлялось больше всего претензий и в организации архитектурных конкурсов по преображению города к саммиту ШОС и БРИКС, и в планомерном уничтожении исторического центра Челябинска, и в нежелании слышать голос общественности.

Что касается Сергея Репринцева, то он живет в городе менее двух лет – с августа 2015 года. Все это время он исполнял обязанности директора МУП «Архитектурно-планировочный центр». До августа 2015 года он жил в Магнитогорске, возглавляя МУП «Проектно-производственное архитектурное бюро».

Челябинск, Виктор Елисеев

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