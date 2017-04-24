Больше ста мероприятий и десятки тысяч на шествии Бессмертного полка: власти Челябинска утвердили программу празднования Дня Победы

Публикации за 24.04.17

В мэрии Челябинска рассказали о программе празднования Дня Победы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне приурочено более 110 мероприятий, но основные, самые торжественные и зрелищные пройдут 9 мая.

В 10:00 часов откроет череду мероприятий, по традиции, церемония возложения цветов и венков к мемориалу «Вечный огонь».

В 12:00 во всех парках города и на пешеходной части улицы Кирова пройдет уже ставшая традиционной акция «Георгиевская ленточка». В это же время на площади Революции состоится торжественное построение, в финале которого состоится творческий эпилог с участием лучших вокальных и танцевальных коллективов Южного Урала. В театрализованном представлении будет задействовано около 500 артистов. «По площади пройдут 26 «коробок», всего в построении участвует 2200 человек, будет сформировано», – рассказал начальник управления культуры Челябинска Дмитрий Назаров.

По окончании парада, в 13 часов на различных площадках города начнутся праздничные концерты, программы, народные гуляния. Одной из центральных точек станет, как всегда, Театральная площадь, где в течение всего дня будут звучать песни о Великой Отечественной войне в исполнении учащихся детских школ искусств. Здесь же будут проходить выставка военной техники и фестиваль «Кухни народов мира», а также состоится бесплатная раздача пяти тысяч порций солдатской каши из полевых кухонь.

В это же время на Кировке стартует фестиваль уличного спорта «Спортоград» и большой праздничный концерт «Огонь войны души не сжег». В Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина традиционно состоится открытый фестиваль-конкурс «Пришла весна, пришла Победа!». На гала-концерте выступят вокалисты и танцоры со всей Челябинской области. Они посвятят свои выступления памяти воинов и тех, кто трудился в тылу.

Шествие Бессмертного полка вновь изменит свой маршрут. По словам Дмитрия Назаров, построение начнется с 14:00 на участке проспекта Ленина от улицы Энгельса до ЮУрГУ. В 15:00 челябинцы с портретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, двинутся в сторону площади Революции. Дойдя до главной площади города, шествие повернет на улицу Цвиллинга и спустится к мемориалу «Вечный огонь».

В 21-30 на площади Ярославского в рамках проекта «Огонь Победы» состоится хоровое исполнение песни «День Победы». Участниками акции станут коллективы Челябинска и Копейска, а также все желающие.

Завершится празднование Дня Победы десятиминутным фейерверком на набережной реки Миасс, который начнется в 22:00. Организаторы обещают выпустить в ночное небо 3 тысячи 400 залпов при любой погоде.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.04.17

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