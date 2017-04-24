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Челябинск

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Публикации за 24.04.17

Китайский Сиань и Челябинск станут городами-побратимами

Китайский Сиань и Челябинск станут городами-побратимами

Представители города Сиань (китайская провинция Шэньси) в июле текущего года намерены подписать договор об установлении побратимских отношений с Челябинском: соответствующие договоренности между властями двух городов уже достигнуты.

Как передает корреспондент РИА , активное сотрудничество между Южным Уралом и китайской провинцией Шэньси началось в 2015 году, когда в Сиане состоялся VI Евразийский экономический форум и встреча лидеров регионов Шанхайской организации сотрудничества.

Развитие города Сиань в Китае сегодня ведется в рамках реализации масштабной стратегии под названием «Один пояс, один путь», о которой власти КНР объявили еще несколько лет тому назад. Стратегия предполагает создание инфраструктуры и налаживание связей со странами Евразии. Сама стратегия состоит из двух ключевых направлений развития – экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути. Речь, прежде всего, ведется о создании торговых коридоров для прямых поставок товаров с Востока на Запад с льготными условиями.

Отметим, что у Челябинске в Китае уже есть побратим: это округ Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Челябинск, Олег Кирьянов

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