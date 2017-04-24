Житель Миасса погиб при взрыве в гараже

Публикации за 24.04.17

Житель Миасса трагически погиб в гараже в результате взрыва газового баллона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двое миасцев ремонтировали автомобиль «Газель» в одном из гаражных боксов. Автомобиль был оснащен газобаллонным оборудованием. По предварительным данным, произошла утечка топлива.

«Во время воспламенения газово-воздушной смеси произошел взрыв, после чего рухнула плита перекрытия, и возник пожар. Впоследствии из-под завалов спасатели извлекли тела двоих мужчин. Один из них был экстренно доставлен в медицинское учреждение с серьезной травмой головы, второй – 32-летний миассец, – от полученных травм погиб на месте происшествия», – цитирует «АиФ» старшего следователя следственного отдела города Алексея Давыдова.

Проводится проверка по факту этого инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности.

Миасс, Олег Кирьянов

Миасс. Другие новости 24.04.17

Китайский Сиань и Челябинск станут городами-побратимами. / Больше ста мероприятий и десятки тысяч на шествии Бессмертного полка: власти Челябинска утвердили программу празднования Дня Победы. / И здесь магнитогорец: в Главархитектуре Челябинска новый начальник. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»