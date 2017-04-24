В Челябинске провалили весеннюю уборку: власти винят погоду

Публикации за 24.04.17

За неделю до майских праздников Челябинск продолжает утопать в мусоре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в челябинской мэрии фактически признали срыв начала работ по весенней санитарной очистке территории.

Так, по словам заместителя главы города Юрия Параничева, в центре проблемными участками остаются улица Блюхера от областной больницы до Кузнецова, улица Дарвина, проспект Победы, автодорога «Меридиан» и городской бор. Грязными остаются островки безопасности на магистралях и остановочные комплексы.

В полном объеме не выполнили поручений по благоустройству, которые мэр Челябинска Евгений Тефтелев давал на предыдущем аппаратном совещании, и главы районов. Это пришлось признать уже самому градоначальнику.

Проблем добавил и коллапс на Челябинской свалке: мусора оказалось настолько много, что один въезд на полигон просто не справился с потоком машин, к пятнице здесь образовались заторы, интенсивность движения грузовиков по городу снизилась. Как результат – традиционные шеренги мешков с мусором вдоль дорог и на контейнерных площадках. Мэрии пришлось принять решение об открытии второго въезда на свалку.

В итоге, Челябинск категорически не готов к майским праздникам. Это признает и г-н Тефтелев, отмечая, что сделать предстоит еще очень многое.

В срыве весенних работ по санитарной очистке территории города власти винят погоду. Правда, дождь в Челябинске пошел лишь ночью воскресенья, когда субботники должны уже были закончиться. А пятница и суббота выдались как раз достаточно теплыми.

Так или иначе, в мэрии еще надеются поспеть к 1 мая: наиболее масштабные мероприятия назначены на 27-29 апреля. Погода в эти дни обещает быть хорошей. Правда, привести в порядок к началу мая автодорогу «Меридиан» челябинский градоначальник не обещает: хорошо бы успеть к июню.

Челябинск, Виктор Елисеев

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