«Это стыдно и уже не смешно!» В южноуральском муниципалитете третью неделю не могут наладить водоснабжение

Публикации за 24.04.17

Жители южноуральского поселка третью неделю обходятся без централизованного водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы с водоснабжением в Локомотивном появились из-за аварии еще 9 апреля. Жители начали получать воду строго по графику: по 2 часа утром, днем и вечером. 14 апреля, после того как восстановить нормальное водоснабжение не удалось, мэрия ввела режим чрезвычайной ситуации. 15 апреля в Локомотивном произошел повторный порыв на водоводе. Обследование показало, что требуется замена 250 метров трубы диаметром 400 миллиметров. Для обеспечения подачи тепла к объектам соцсферы и жилфонду вода в котельную поступает из резервной емкости. Организовано снабжение привозной водой жителей Локомотивного и социальных учреждений по графику.

На минувшей неделе губернатор Борис Дубровский обвинил руководство Локомотивного в некомпетентности и потребовал ускорить процесс объединения Локомотивного городского округа и Карталинского района в один муниципалитет. Но ситуация не изменилась.

Сегодня Дубровский вновь заявил о некомпетенции чиновников: «Пошла уже вторая неделя, как местные власти не могут решить там проблему. Это стыдно и уже не смешно! Я думаю, что все дело в уровне компетенции и квалификации специалистов на местах. Прошу Сергея Вернеровича (Шаля – заместителя губернатора Челябинской области) профессионально подключиться к решению этого вопроса», – заявил южноуральский губернатор.

Хватит ли компетенции областных чиновников решить проблему Локомотивного, станет понятно в течение 2 дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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