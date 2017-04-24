NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 24.04.17

На Южный Урал надвигается гроза

На Южный Урал надвигается гроза

В Челябинской области ждут первую в сезоне грозу.

Как передает корреспондент РИА , температура воздуха во вторник, 25 апреля, в регионе доберется до отметки +20 градусов Цельсия.

По данным Челябинского ЦГМС, завтра ночью и днем в области будет облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие дожди, местами умеренные, возможны грозы. Температура ночью +6, +11, при прояснении – до +2 градусов. Днем – 15-20 градусов выше нуля, в горах +8, +13. Ветер юго-восточный с переходом на западный 6-11 метров в секунду, отдельные порывы до 16-21 метров в секунду.

В среду, 26 апреля, в регионе ощутимо похолодает. По-прежнему синоптики обещают в большинстве районов Южного Урала небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха ночью +1, +6, при прояснении – до 4 градусов ниже нуля, днем +9, +14. Ветер северо-западный и западный 5-10 метров в секунду, порывами до 15 метров в секунду.

В четверг ночью не исключено, что небольшой дождь в горах сменится мокрым снегом. Днем – местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью -2, +3 градуса Цельсия, днем – 11-16 градусов выше нуля. Ветер северо-западный и западный 9-11 метров в секунду.

В Челябинске синоптики прогнозируют дождь только в ночь на вторник, 25 апреля. Температура ночью +7, +9, днем – 16-18 градусов выше нуля. В среду ожидается ночью +3, +5, днем – 11-13 градусов тепла. В ночь на четверг столбик термометра опустится до отметок 0, +2, днем ожидается 12, 14 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.04.17

«Это стыдно и уже не смешно!» В южноуральском муниципалитете третью неделю не могут наладить водоснабжение. / Ручной гранатомет поставил на уши поселок под Озерском. / Руководство МУП «Горэкоцентр» заподозрили в мошенничестве на миллион рублей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter