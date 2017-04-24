На Южный Урал надвигается гроза

Публикации за 24.04.17

В Челябинской области ждут первую в сезоне грозу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», температура воздуха во вторник, 25 апреля, в регионе доберется до отметки +20 градусов Цельсия.

По данным Челябинского ЦГМС, завтра ночью и днем в области будет облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие дожди, местами умеренные, возможны грозы. Температура ночью +6, +11, при прояснении – до +2 градусов. Днем – 15-20 градусов выше нуля, в горах +8, +13. Ветер юго-восточный с переходом на западный 6-11 метров в секунду, отдельные порывы до 16-21 метров в секунду.

В среду, 26 апреля, в регионе ощутимо похолодает. По-прежнему синоптики обещают в большинстве районов Южного Урала небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха ночью +1, +6, при прояснении – до 4 градусов ниже нуля, днем +9, +14. Ветер северо-западный и западный 5-10 метров в секунду, порывами до 15 метров в секунду.

В четверг ночью не исключено, что небольшой дождь в горах сменится мокрым снегом. Днем – местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью -2, +3 градуса Цельсия, днем – 11-16 градусов выше нуля. Ветер северо-западный и западный 9-11 метров в секунду.

В Челябинске синоптики прогнозируют дождь только в ночь на вторник, 25 апреля. Температура ночью +7, +9, днем – 16-18 градусов выше нуля. В среду ожидается ночью +3, +5, днем – 11-13 градусов тепла. В ночь на четверг столбик термометра опустится до отметок 0, +2, днем ожидается 12, 14 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.04.17

«Это стыдно и уже не смешно!» В южноуральском муниципалитете третью неделю не могут наладить водоснабжение. / Ручной гранатомет поставил на уши поселок под Озерском. / Руководство МУП «Горэкоцентр» заподозрили в мошенничестве на миллион рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»