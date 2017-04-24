«Объективных предпосылок нет»: южноуральское правительство похоронило «Уфалейникель»

Публикации за 24.04.17

Уволенным сотрудникам «Уфалейникеля» советуют не привередничать при выборе работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, коэффициент безработицы на сегодняшний день в Верхнем Уфалее составляет 7,8%, на 1 января он был 5,4%. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин.

«По состоянию на 21 апреля уже юридически уволено 1 тысяча 775 человек. Среди этого количества чуть более 400 человек – это пенсионеры», – отметил первый вице-губернатор. При этом г-н Редин обратил внимание на то, что люди недостаточно серьезно оценивают те проблемы, с которыми столкнулось предприятие «Уфалейникель». «На текущий момент лишь 600 человек официально получили статус безработных, – уведомил Евгений Редин. – Это очень беспокоящая тенденция. Многие люди надеются, что осенью предприятие возобновит работу, хотя пока объективных предпосылок к этому нет».

Губернатор Борис Дубровский сообщил, что региональное правительство продолжит работу над поиском стратегического инвестора, который сможет возобновить на производственной площадке «Уфалейникеля» деятельность по аналогичному направлению бизнеса – цена вопроса 3 -5 млрд рублей. «А пока инвесторы только лишь изучают такую возможность, я призываю жителей Верхнего Уфалея относиться к текущей ситуации прагматично, более взвешенно, и серьезно рассматривать те предложения, которые есть сейчас на рынке труда», – подчеркнул Борис Дубровский.

Между тем, информация, которой делятся сотрудники «Уфалейникеля», в какой-то мере объясняет выжидательную позицию южноуральцев. До июля этого года деньги уволенным работникам будет выплачивать комбинат: работодатель обязан выплачивать сокращенным сотрудникам среднюю заработную плату еще в течение 2 месяцев, но только при условии, что они в течение этого времени не устроятся на другую работу.

К тому же, по оценкам самих работников, из двух с лишним тысяч человек, которых планируется сократить, 700 – пенсионеры. Еще 300 (в возрасте от 48 лет) собираются отправить на пенсию досрочно – как выработавших «горячий» стаж. Для остальных предоставлено 300 вакансий в Верхнем Уфалее – устроиться на новую работу смогут сварщики и слесари. Есть предложения и из других городов – например, можно работать вахтовым методом в Верхней Пышме.

Наконец, власти муниципалитета дали указание бюджетным организациям отправлять на заслуженный отдых работающих пенсионеров – чтобы высвободить рабочие места для более молодых уволенных сотрудников некогда градообразующего предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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