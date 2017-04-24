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Публикации за 24.04.17

Суд уличил в нарушениях закона конноспортивный комплекс дочери экс-губернатора Челябинской области

Суд уличил в нарушениях закона конноспортивный комплекс дочери экс-губернатора Челябинской области

Суд отменил итоги торгов на четырехмиллионный контракт челябинского конноспортивного комплекса «Рифей».

Как сообщили РИА в пресс-службе Челябинского УФАС, руководство бюджетного учреждения перед проведением конкурсной процедуры составило ее документацию так, чтобы ограничить конкуренцию среди предполагаемых подрядчиков.

Торги на право проектирования и государственной экспертизы по строительству нового спортивного объекта были объявлены еще в минувшем году. Начальную цену контракта установили на отметке в 4 миллиона рублей. Заказчик в лице клуба «Рифей» (директор ОБУ – дочь покойного экс-губернатора Петра Сумина Наталья Алистратова) потребовал от участников конкурса предоставить лицензионные договоры с авторами или обладателями исключительных прав на представленные проекты. При этом получение такого документа является нецелесообразным для потенциальных конкурсантов, потому как на этапе подачи заявок нельзя выявить победителя, считают в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

Кроме того, ведомство установило, что критерии оценки уровня квалификации участников торгов также нарушают закон о контрактной системе. В итоге служба приняла решение отменить конкурс, но представители клуба не согласились с этим и пожаловались в суд, который встал на сторону УФАС, признав правомерность подозрений ведомства. Руководство клуба «Рифей» в скором времени будет привлечено к административной ответственности.

Челябинск, Олег Кирьянов

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