Прокуратура Аши грозится оштрафовать адепта запрещенной в России религиозной организации

Публикации за 24.04.17

Прокуратура Аши ополчилась на проповедника «Свидетелей Иеговы».

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, городское надзорное ведомство Аши провело проверку деятельности местной религиозной группы под названием «Свидетели Иеговы» (на минувшей неделе Верховный суд России запретил ей деятельность на территории государства) на предмет соблюдения требований закона при осуществлении миссионерской деятельности в жилом доме, расположенном по улице Вавилова.

В ходе проверки было установлено, что с мая минувшего года один из местных жителей дважды в неделю в строго установленные дни собирает в доме горожан для совместного чтения молитв, разговоров о библейских заповедях и религиозных убеждениях организации «Свидетели Иеговы», раздавая при этом информационные брошюру.

В нарушение закона «О свободе совести и религиозных объединений» мужчина проводил собрания в стенах жилого дома (что недопустимо) и без уведомления о начале деятельности религиозной группы, а также не имеет от организации «Свидетели Иеговы» соответствующих документов, которые уполномочили бы его на подобные действия.

По результатам проверки надзорным ведомством вынесено постановление о привлечении гражданина к административной ответственности за осуществление миссионерской деятельности в нарушение норм законодательства о религиозных объединениях, свободе вероисповедания и свободе совести. Теперь ему грозит до 50 тысяч рублей штрафа.

Челябинск, Олег Кирьянов

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