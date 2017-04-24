В Челябинской области ограничат движение по трассе М-5 «Урал»

Публикации за 24.04.17

На южноуральском участке М-5 ограничат движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе федерального управления дорог «Южный Урал», ограничительные меры начнут действовать в ближайшую среду, 26 апреля.

Для транспортных средств будет закрыт 1825-ый километр трассы возле Тимирязевского – этот участок будет недоступен в среду с 11:00 до 11:30 часов. Данная мера вводится в связи с проведением работ по замене кабеля.

Федеральное дорожное агентство просит скорректировать движение транспортных средств экстренных служб на указанный период времени, а также принимать во внимание возможные задержки в пути во время планирования маршрутов.

Челябинск, Олег Кирьянов

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