В Челябинске две мошенницы оставили 70 граждан без отпусков и 6 миллионов рублей

Публикации за 24.04.17

Две подруги из Челябинска оставили десятки местный жителей без возможности отправиться в отпуск, обманув их на шесть миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аферистки уговаривали клиентов переводить оплату за туры на свои личные банковские карты.

Свое туристическое агентство девушки назвали «Галатея». Они занимались продажей путевок в Крым, Сочи и некоторые зарубежные курорты. Всего их клиентами стали 70 челябинцев, вот только никому из них так и не удалось отправиться в долгожданную поездку.

Мошенницы придумали довольно простую схему – они уговаривали клиентов платить им наличными или переводить деньги за туры на их личные банковские карты, пишет «Комсомольская правда». Дескать, таким образом, оплата пройдет быстрее. Правда, официальные документы об оплате туров гражданам никто не выдавал. Им лишь заявили, что документы пока задерживаются туроператорами.

Общий ущерб от деятельности мошенниц составил 6 миллионов 300 тысяч рублей. Пока они возместили лишь малую его часть – около 600 тысяч рублей. С целью возврата денег пострадавшим на недвижимое имущество и автомобили челябинок наложен арест. За мошенничество в особо крупных размерах обеим девушкам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Челябинск, Олег Кирьянов

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