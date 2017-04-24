Бывшему мэру продлили срок домашнего ареста сразу на полгода

Публикации за 24.04.17

Экс-глава Копейска Вячеслав Истомин остался под домашним арестом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Копейском городском суде началось рассмотрение дела бывшего главы города Вячеслава Истомина. Суд принял решение о продлении содержания бывшего высокопоставленного чиновника под домашним арестом на 6 месяцев.

Напомним, Вячеслав Истомин был задержан 25 июля 2016 года после обыска в здании администрации Копейска. По версии следствия, высокопоставленный чиновник в 2012-2014 годах получил взятки на общую сумму не менее 2 миллионов рублей за содействие предпринимателям в получении прав пользования земельными участками и заключении договоров поставок оборудования для школьного питания. В ходе расследования уголовного дела Истомин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, после чего его выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.

Челябинск, Виктор Елисеев

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