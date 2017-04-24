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Челябинск

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Публикации за 24.04.17

В Челябинске женщина попала под трамвай (ВИДЕО)

В Челябинске женщина попала под трамвай (ВИДЕО)

В Челябинске возле кинотеатра «Аврора» пожилая женщина попала под колеса трамвая, пытаясь перейти проезжую часть в зоне пешеходного перехода.

Как передает корреспондент РИА , это происшествие вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Горожане отметила, что пенсионерка даже не удосужилась посмотреть по сторонам, переходя дорогу: «Прет как танк, а отвечать за нее водителю», – возмутился один из челябинцев. При этом, как отметил один из комментаторов, в соответствии с ПДД виноват водитель трамвая. «По здравому смыслу, конечно же, бабушка точно видела трамвай и вполне могла остановиться», – добавляет мужчина.

О судьбе пострадавшей пенсионерки пока ничего не известно.

Судя по видео, она могла получить удар «по касательной» и остаться вполне невредимой.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 24.04.17

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