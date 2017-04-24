В Челябинске женщина попала под трамвай (ВИДЕО)

Публикации за 24.04.17

В Челябинске возле кинотеатра «Аврора» пожилая женщина попала под колеса трамвая, пытаясь перейти проезжую часть в зоне пешеходного перехода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это происшествие вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Горожане отметила, что пенсионерка даже не удосужилась посмотреть по сторонам, переходя дорогу: «Прет как танк, а отвечать за нее водителю», – возмутился один из челябинцев. При этом, как отметил один из комментаторов, в соответствии с ПДД виноват водитель трамвая. «По здравому смыслу, конечно же, бабушка точно видела трамвай и вполне могла остановиться», – добавляет мужчина.

О судьбе пострадавшей пенсионерки пока ничего не известно.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=5iWI1C-jFx8&rel=0">Video</a> Судя по видео, она могла получить удар «по касательной» и остаться вполне невредимой.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 24.04.17

В Челябинске две мошенницы оставили 70 граждан без отпусков и 6 миллионов рублей. / В Челябинской области ограничат движение по трассе М-5 «Урал». / Прокуратура Аши грозится оштрафовать адепта запрещенной в России религиозной организации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»