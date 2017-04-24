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Публикации за 24.04.17

Южноуральским спасателям пришлось спасать двух железных коней и одну лошадь

Южноуральским спасателям пришлось спасать двух железных коней и одну лошадь

Лошадь и два квадроцикла провалились под лед в Чебаркульском районе.

Как передает корреспондент РИА , в минувшее воскресенье служба 112 в Чебаркульском районе с разницей всего в несколько часов получила два экстренных сообщения о том, что на озере Большой Теренкуль под лед провалились два квадроцикла вместе с водителями, а лед Барановского пруда проломился под лошадью.

Первое происшествие имело место на озере Большой Теренкуль – здесь двое южноуральцев решили прокатиться по льду водоема на квадроциклах, однако примерно в двух десятках метрах от берега лед не выдержал, и водители вместе с техникой пошли ко дну. Мужчинам удалось выбраться своими силами, а вот транспорт все же утонул. На данный момент у спасателей нет технической возможности для извлечения утонувшей техники, потому как лед в этом месте стал рыхлым и игольчатым.

Похожий инцидент случился в Барановке, где на пока еще не вскрывшийся ото льда пруд забрела лошадь – лед не выдержал, и животное провалилось. По словам хозяина лошади, она была привязана на выпасе неподалеку, однако веревка порвалась. Вызволить лошадь из воды местным спасателям удалось довольно быстро, сейчас она находится под присмотром.

Челябинск, Олег Кирьянов

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