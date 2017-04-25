На северо-западе Челябинска из-за поломки вагона закрыто движение трамваев в центр

Публикации за 25.04.17

Северо-запад Челябинска остался без трамвайного сообщения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной ограничения движения стала поломка вагона в районе остановки «Улица 40-летия Победы». Сообщение об этом появилось на странице «Подслушано Челябинский транспорт» в социальных сетях.

По словам горожан, трамваи доезжают до второй после конечного пункта остановки и дальше в центр не двигаются. В службе организации движения сообщили, что движение возобновится, как только будет устранена неисправность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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