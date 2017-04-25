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Челябинск

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Публикации за 25.04.17

Четверть челябинских дорог, отремонтированных в 2016 году, уже требуют реконструкции

Четверть челябинских дорог, отремонтированных в 2016 году, уже требуют реконструкции

В Челябинске 25% отремонтированных в 2016 году дорог снова нуждаются в ремонте.

Как сообщили РИА в пресс-службе правительства Челябинской области, в список не переживших и одной зимы дорог вошли улицы Салютная, Российская, Цвиллинга, Бажова, Механическая, Румянцева, Гаражная, Свердловский проспект, проспект Победы, а также набережная реки Миасс.

Теперь от подрядчиков, неудовлетворительно отремонтировавших дороги, потребуют исправить все недочеты за свой счет без привлечения дополнительных бюджетных средств.

Мониторинг состояния челябинских дорог был проведен активистами проекта «Народный контроль». Проверки стартовали в марте текущего года и завершились на прошлой неделе. Общественники проверили 40 участков дорог, работы по реконструкции и ремонту которых проводились всего полгода назад. В результате были названы десять дорог, которые уже находятся в аварийном состоянии и снова нуждаются в ремонте.

Отметим, что в мониторинге принимало участие несколько десятков волонтеров и экспертов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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