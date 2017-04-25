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Челябинск

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Публикации за 25.04.17

В Челябинске задержан «убийца из алкомаркета»

В Челябинске задержан «убийца из алкомаркета»

В Челябинске задержан предполагаемый убийца мужчины возле алкомаркета.

Как уже сообщал , преступление произошло вечером 20 апреля в микрорайоне Парковый-2. Двое подвыпивших мужчин зашли в магазин «Красное и белое» на улице Петра Столыпина и начали о чем-то спорить. Затем оба вышли из магазина, спустя минуту один из них вернулся весь в крови – оппонент пырнул его ножом и скрылся. Пока ехала «скорая», покупатели алкомаркета пытались спасти мужчину, однако пострадавший скончался.

Тем временем полицейские оцепили территорию и стали прочесывать дворы в поисках убийцы. По словам очевидцев, нападавший убежал в лес. По факту cлучившегося возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА , в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в ходе оперативно-следственных мероприятий по подозрению в убийстве задержан 46-летний челябинец. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.04.17

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